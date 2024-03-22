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Власти Новороссийска объяснили отмену концерта группы с каверами Земфиры

Власти Новороссийска объяснили отмену концерта группы с каверами Земфиры
Участники группы &laquo;Цветной бульвар&raquo;
Участники группы «Цветной бульвар» (Фото: cvetnoybulvarband / VK)

В Новороссийске отменили выступление группы «Цветной бульвар», которая исполняет каверы на песни Земфиры (Земфира Рамазанова, признана иноагентом в России) и Дианы Арбениной, после обращения к властям местной Ассоциации волонтеров СВО и патриотической организации «Рубеж». Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

«Концерт, действительно, был отменен. В соцсети <...> обратились Ассоциация волонтеров СВО города-героя Новороссийска и организация «Рубеж» с просьбой отменить концерт в связи с тем, что авторы этих песен в открытую осуждают СВО и поддерживают ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмену выступления РБК прокомментировали музыканты группы. Об обращении патриотического клуба и волонтеров СВО артисты узнали из интернета.

«Трибьют Земфиры мы сделали еще в октябре 2016 года. Подчеркну, что у Арбениной, что у Земфиры, мы используем только лирические композиции из первых двух-трех альбомов. Мы не политики», — рассказал один из артистов «Цветного бульвара».

Музыканты подчеркнули, что в их репертуар входят не только версии песен Земфиры и Арбениной.

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После начала военной операции на Украине некоторые российские музыканты столкнулись с отменами концертов. Земфиру, выступившую в поддержку Украины, в феврале 2023 года признали иноагентом.

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Концерты Дианы Арбениной в российских городах неоднократно отменяли. В феврале 2024 года ее концерт не состоялся во Владивостоке.

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Новороссийск отмена концертов Земфира Диана Арбенина
Диана Арбенина фото

Диана Арбенина

певица
8 июля 1974 года
Земфира Рамазанова фото

Земфира Рамазанова

певица, поэт, композитор
26 августа 1976 года
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