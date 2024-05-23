Дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда
В суд поступило уголовное дело против 35-летний майора юстиции Марата Тамбиева и 27-летнего лейтенанта Кристины Ляховенко, которых обвиняют в десяти эпизодах получения взяток в размере более $1,5 млн и 2718 биткойнов (7,3 млрд руб.). Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что это крупнейшие в истории современной России взятки.
По версии СК, Ляховенко выступила сообщницей Тамбиева. Лейтенант обвиняется в получении одной взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК). Майору вменяют, помимо десяти эпизодов взяток (ч. 6 ст. 290 УК), четыре приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Ведомство обвиняет фигурантов в «дискредитации правовой деятельности государства по борьбе с преступностью».
Изначально дело обвиняемых должны были передать в московский суд, но Верховный суд по просьбе Генпрокуратуры изменил территориальную подсудность. Ведомство предположило, что за длительное время работы в столичном управлении СК майор обрел связи в судейском корпусе, что лишает дело возможности объективного рассмотрения. Адвокаты настаивали, что этот довод остается не более, чем версией, но дело направили в суд Балашихи.
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