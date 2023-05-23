Путин ответил на мнения о нелегких временах словами об особом моменте

Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну, идущую уже девять лет

С помощью спецоперации Россия пытается прекратить войну, которую против нее ведут, — войну «против нашего народа», который из-за «исторической несправедливости» оказался вне «исторического российского государства», заявил Путин

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Россия не начинала войны — она пытается прекратить ту войну, которую против нее ведут, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.

«Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет! Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас», — заявил президент.

Он отметил, что война ведется «против нашего народа», часть которого в результате «исторической несправедливости» оказалась за границами «исторического российского государства». «Но от этого они не перестали быть нашими людьми», — сказал Путин.

По его словам, также неоднократно говорилось, что Россия сейчас «преодолевает нелегкие времена». «Говорили также о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня — сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства», — сказал Путин.

Он добавил, что речь идет в том числе о желании «укрепить основы нашей духовности», создать условия для экономики, производства и воспитания молодого поколения, чтобы «обеспечить безусловное будущее» России.

На прошлой неделе президент заявил, что противники России — это «недоумки, люди с неоколониальным мышлением». По словам Путина, они предполагают, что культурное и национальное многообразие России являются ее слабостью. «Не понимают, что именно это разнообразие делают нас сильнее. Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются», — сказал он.

Путин неоднократно обвинял Запад в неоколониальных идеях и попытке создать однополярный мир. По его словам, Запад неспособен «единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться». Однако в мире уже формируется «более справедливое мироустройство», заявил президент в октябре.

Он подчеркнул, что Россия выступает за создание системы равной и неделимой безопасности, основанной на принципах международного права.