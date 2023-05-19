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Путин назвал недоумками противников России

Путин назвал руководствующихся неоколониальными идеями противников России недоумками
Россия сильна в своей многонациональности, и думать, что в этом может быть ее слабость, — ошибка, заявил Владимир Путин. По его словам, противники, которые рассчитывают на это исходя из неоколониальных представлений, — недоумки
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / kremlin.ru)

Противники России не учитывают, что страна строилась вокруг идеи многонациональной гармонии, эта идея является важнейшей основой консолидации граждан перед лицом внешней агрессии и угроз, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на заседании совета по межнациональным отношениям. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».

Противники России исходят из предположения, что культурное и национальное многообразие России являются ее слабостью, однако жизнь и вызовы, с которыми сталкивается страна, показывают, что это, напротив, особая и всепобеждающая сила, считает глава государства.

«Наши противники, которых я упомянул — люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, — не понимают, что именно это разнообразие делают нас сильнее. Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются», — сказал президент.

Эти люди, по его словам, на конкурсе недоумков «заняли бы только второе место». «Почему только второе? Да потому что недоумки», — сказал президент.

В условиях внешней агрессии и внешнего давления в стране происходит «укрепление многонационального народа», подчеркнул Путин. В качестве иллюстрации своего тезиса президент рассказал, что сейчас среди военных, участвующих в спецоперации России на Украине, встали все народы России, а высоких наград удостоены представители более сотни национальностей.

Это не первый раз, когда Путин говорит о том, что противники России исповедуют неоколониальные идеи. Так, в октябре прошлого года он затронул эту тему в своем выступлении на форуме «Валдай». По его словам, за последние 50 лет расистское и неоколониальное поведение Запада приобрело «уродливые формы» — «особенно после того, как возник так называемый однополярный мир».

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Россия же, по его словам, выступает за создание системы равной и неделимой безопасности, основанной на принципах международного права.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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