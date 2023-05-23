Президент Санду: Молдавия в случае приезда Путина исполнит решение МУС и арестует его

Санду заявила, что Молдавия в случае визита арестует Путина по ордеру МУС

Санду напомнила, что Молдавия — участница Римского статута и таким образом обязана исполнять решения МУС. В марте этот суд выдал ордер на арест Путина. В Кремле заявили, что для России решение МУС ничтожно с правовой точки зрения

Майя Санду (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Молдавия ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и будет исполнять его решения, заявила президент республики Майя Санду в интервью Euronews Romania.

Санду спросили, если президент России Владимир Путин приедет в Молдавию, арестуют ли его в стране по ордеру МУС.

«Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде и будет уважать решение суда», — ответила президент.

Международный уголовный суд был учрежден на основе международного договора от 1998 года под названием Римский статут. Государства становятся участниками МУС, если подписывают и ратифицируют этот документ. Россия подписала договор в 2000 году, но в 2016-м отказалась его ратифицировать. Перед этим МУС признал ситуацию с Крымом «равнозначной международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией».

МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте. Основанием стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В Кремле решение МУС назвали ничтожным с точки зрения права. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия, «как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда».

Против судей МУС и прокурора Карима Хана, участвовавших в заседании, СК завел уголовное дело. Судьям вменили ч. 2 ст. 301 УК (заведомо незаконное заключение под стражу), ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК (приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнить международные отношения), а прокурору — ч. 2 ст. 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК.

19 мая МВД объявило Хана в розыск. МУС назвал это решение необоснованным и неприемлемым.