Санду заявила, что Молдавия в случае визита арестует Путина по ордеру МУС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 86,5 (+0,22) Инвестиции, 22 мая, 16:39 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 79,94 (+0,03) Инвестиции, 22 мая, 16:39
Госдума поддержала закон о трудовых гарантиях для мобилизованных Политика, 16:17
Акции «Газпром нефти» подешевели после рекомендации дивидендов Инвестиции, 16:17
Военная операция на Украине. Карта на 23 мая Политика, 16:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:14
Российский футболист «Црвены Звезды» получил гражданство Сербии Спорт, 15:59
Климатологи оценили идею переноса столицы в Сибирь из-за смены климата Общество, 15:55
Как создавалась легенда Take-Two и зачем инвесторам ждать GTA 6 Pro, 15:51
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды Инвестиции, 15:49
Франция заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности Политика, 15:47
Вильфанд сообщил о приходе лета в некоторые регионы России Общество, 15:46
Минпромторг напомнил Uniqlo о возможности уйти, как «Макдоналдс» Бизнес, 15:45
Лукашенко пообещал «сорвать шкуру» с губернаторов из-за медицины в селах Общество, 15:45
Советник президента ЮАР прибыл в Москву для обсуждения мирной инициативы Политика, 15:36
Путин ответил на мнения о нелегких временах словами об особом моменте Политика, 15:33
Военная операция на Украине ,  
0 

Санду заявила, что Молдавия в случае визита арестует Путина по ордеру МУС

Президент Санду: Молдавия в случае приезда Путина исполнит решение МУС и арестует его
Санду напомнила, что Молдавия — участница Римского статута и таким образом обязана исполнять решения МУС. В марте этот суд выдал ордер на арест Путина. В Кремле заявили, что для России решение МУС ничтожно с правовой точки зрения
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Молдавия ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и будет исполнять его решения, заявила президент республики Майя Санду в интервью Euronews Romania.

Санду спросили, если президент России Владимир Путин приедет в Молдавию, арестуют ли его в стране по ордеру МУС.

«Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде и будет уважать решение суда», — ответила президент.

Международный уголовный суд был учрежден на основе международного договора от 1998 года под названием Римский статут. Государства становятся участниками МУС, если подписывают и ратифицируют этот документ. Россия подписала договор в 2000 году, но в 2016-м отказалась его ратифицировать. Перед этим МУС признал ситуацию с Крымом «равнозначной международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией».

МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте. Основанием стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В Кремле решение МУС назвали ничтожным с точки зрения права. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия, «как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда».

Против судей МУС и прокурора Карима Хана, участвовавших в заседании, СК завел уголовное дело. Судьям вменили ч. 2 ст. 301 УК (заведомо незаконное заключение под стражу), ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК (приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнить международные отношения), а прокурору — ч. 2 ст. 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК.

Читайте на РБК Pro
Как не превысить бюджет на IT-проект и не сорвать сроки
Корпоративные споры, которые Верховный суд разрешил в 2022 году, — кейсы
Криптовалюту могут признать ценной бумагой. Каковы риски
«Я как собака Павлова»: почему Стивен Кинг никогда не меняет режим дня

19 мая МВД объявило Хана в розыск. МУС назвал это решение необоснованным и неприемлемым.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Молдавия МУС Международный уголовный суд Майя Санду арест ордер на арест Владимир Путин Военная операция на Украине
Материалы по теме
СК заочно предъявил обвинения прокурору МУС из-за ордера на арест Путина
Политика
МУС счел запугиванием розыск прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
Политика
Медведев увидел в ордере МУС на арест лидера страны повод к войне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter