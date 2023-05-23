ЕК выделила Украине еще €1,5 млрд на инфраструктуру, зарплаты и пенсии

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Еврокомиссия выделила Украине четвертый транш в €1,5 млрд в качестве макрофинансовой помощи на 2023 год.

«С помощью этого инструмента ЕС стремится помочь Украине покрыть ее неотложные потребности в финансировании со стабильной, предсказуемой и значительной финансовой поддержкой в 2023 году», - говорится в сообщении на сайте ЕК.

Средства пойдут на выплаты зарплат и пенсий, поддержку работы основных коммунальных услуг и восстановление критической инфраструктуры.

В ЕК анонсировали очередной транш в €1,5 млрд в июне.

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