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Польша сняла возражения на выделение ЕС €18 млрд помощи Украине

Reuters: Польша сняла возражения на выделение Евросоюзом €18 млрд помощи Украине
Ранее Польша заблокировала в ЕС пакет решений, который среди прочего подразумевает предоставление €18 млрд Украине. Теперь Варшава сняла возражения
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Польша сняла возражения против пакетного соглашения Евросоюза, одним из пунктов которого является предоставление Украине €18 млрд финансовой помощи в 2023 году, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Таким образом, страны ЕС согласовали ее выделение Киеву.

Ранее об отказе Варшавы поддержать документ сообщила газета Politico. Пакет, помимо выделения помощи Украине, предусматривает план расходования Венгрией средств из Фонда сбалансированного развития ЕС на восстановление после пандемии коронавируса, а также установление минимальной ставки налога на прибыль крупных корпораций в размере 15%. Претензии Польши вызвал именно этот пункт, а для одобрения целого пакета требуется единогласная поддержка стран ЕС.

Больше 130 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре 2021 года согласовали реформу, по которой ставка налога с международных корпораций с 2023 года составит как минимум 15%. В соответствии с ней минимальная налоговая ставка будет применяться к компаниям с выручкой больше €750 млн, мера должна вступить в силу в 2023 году.

Варшава в течение нескольких месяцев выступала против минимальной ставки корпоративного налога. «Объединение €18 млрд помощи Украине с такими не относящимися к помощи темами, как налог от международных корпораций, — это какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа», — заявлял польский премьер Матеуш Моравецкий (цитата по Reuters). Агентство писало, что на встрече послов стран ЕС в начале недели польская сторона говорила, что ей нужно время, чтобы принять окончательное решение. Возражения против пакета мер были также у Венгрии.

После начала боевых действий на Украине ЕС ввел против Москвы несколько пакетов санкций, а также продолжает оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Например, летом Европейский совет одобрил выделение Киеву дополнительной финансовой помощи в размере €9 млрд.

6 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Киеву на 2023 год €18 млрд в виде «льготных кредитов», которые должны «в значительной степени покрыть финансовые потребности» страны. В начале декабря меру одобрил совет Европейского союза. В соответствии с ней кредиты будут иметь десятилетний льготный период. Государства — члены ЕС покроют большую часть процентных расходов за счет внешних целевых поступлений. Гарантии по этим заимствованиям будут предоставляться или из бюджета ЕС, или государствами-членами.

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