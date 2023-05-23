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Орбан исключил победу Украины в конфликте с Россией без участия НАТО

Орбан призвал ЕС и США договориться с Россией о будущей архитектуре безопасности в Европе
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина не сможет победить Россию на поле боя без помощи, которую оказывают ей страны НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью агентству Bloomberg.

«Глядя на цифры, глядя на ситуацию, глядя на тот факт, что НАТО не готово ввести войска, становится очевидным, что бедным украинцам на поле боя не победить», — сказал Орбан.

По его словам, для спасения человеческих жизней необходимо как можно скорее договориться о прекращении огня и начале мирных переговоров. Также, по его словам, это необходимо, чтобы гарантировать безопасность Европы в долгосрочной перспективе. 

«Сначала прекращение огня, затем развитие архитектуры безопасности для Европы», — сказал он (цитата по Hirei.hu).

По его словам, конфликт можно остановить только тогда, когда Россия заключит соглашение с США. Он выразил надежду на победу Дональда Трампа на выборах в США в следующем году.

Выступая на экономическом форуме в Катаре, он также заявил, что Венгрия не поддерживает «генеральную линию» Европейского союза в отношении России и блокирует выделение нового пакета финансовой помощи Украине в размере €500 млн. Поводом для этого Будапешт называет собственные разногласия с Киевом.

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В частности, Венгрия требует от Украины исключить из списка «международных спонсоров войны» банк OTP Bank, куда его внесло Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в начале мая, говорил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Также, по его словам, недовольство Венгрии вызвала информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал взорвать нефтепровод «Дружба», по которому также поставляется сырая нефть из России в Венгрию — об этом писала газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы. По словам Сийярто, это предложение подрывает энергетическую безопасность Венгрии. Глава венгерского МИД также говорил, что эти шаги Украины мешают Будапешту обсуждать 11-й пакет санкций ЕС против России, переговоры о которых ведут министры стран в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая во время визита в Киев сообщила, что новый пакет санкций будет сосредоточен на обходе уже введенных ограничений. На прошлой неделе предложения по новым ограничениям направили на согласование странам ЕС.

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Виктор Орбан Украина НАТО Россия Безопасность Европа
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