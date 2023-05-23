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Politico узнало о перепалке между Бербок и Сийярто из-за помощи Украине

Politico: Бербок и Сийярто поспорили из-за венгерского банка и помощи Украине
Спор завязался из-за венгерского OTP Bank, который попал в украинский черный список. Будапешт отказался согласовывать выделение денег Киеву из Европейского фонда мира до тех пор, пока тот не отменит санкции с банка
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Фото: Sean Gallup / Getty Images )

Между министрами иностранных дел Германии и Венгрии Анналеной Бербок и Петером Сийярто произошла словесная перепалка в ходе встречи глав МИД в Брюсселе в понедельник, пишет издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

Министры спорили о роли венгерского OTP Bank в действиях России на Украине, сообщает издание.

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции в начале мая внесло OTP Bank в перечень международных «спонсоров войны» из-за позиции руководства банка: финансовое учреждение «продолжает деятельность в России и фактически признало ДНР и ЛНР».

На прошлой неделе Сийярто заявил, что Будапешт не согласует выделение денег Киеву из Европейского фонда мира до тех пор, пока тот не отменит санкции с OTP Bank. Агентство Reuters сообщало, что речь идет о выделении еще €500 млн из фонда. Кроме того, Венгрия пригрозила заблокировать любой новый пакет санкций против России, если Киев не исключит банк из списка.

На встрече в Брюсселе глава венгерского МИДа подтвердил позицию Будапешта по поводу OTP Bank. Бербок в ответ сослалась на сообщения о том что банк признал ДНР и ЛНР и предоставлял кредитные линии российским военным. Венгерская сторона отвергла обвинения. В самом банке назвали сообщения ошибочными и заявили, что руководство «публично выражает свою поддержку Украине».

Спор возник после того, как ряд стран, включая Швецию и Эстонию, надавил на Венгрию, настаивая на том, что ЕС не должен медлить с новыми санкциями, которые направлены на пресечение обхода ограничений, и с дополнительной военной помощью для Украины.

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ЕС готовит 11-й пакет санкций против России с начала весны. Он направлен на закрытие лазеек для обхода ограничений, в том числе третьими странами. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в санкционный список собираются включить 90 компаний-нарушителей, в том числе восемь, работающих в Китае.

Российская сторона считает санкции Запада нелегитимными. Минфин весной заявлял, что Брюссель исчерпал возможности для болезненных ограничений.

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Елена Чернышова
Анналена Бербок Германия Венгрия
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