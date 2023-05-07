Польша заявила об «опасном инциденте» с российским Су-35 над Черным морем

Погранслужба Польши заявила, что российский Су-35 совершил три подхода к польскому патрульному самолету без соблюдения безопасной дистанции. Польский Turbolet потерял высоту, но сумел приземлиться. Россия это не комментировала

Cамолет польской пограничной службы Turbolet L-410 (Фото: strazgraniczna.pl)

Российский истребитель Су-35 «совершил агрессивные и опасные маневры» в отношении самолета польской пограничной службы Turbolet L-410 над Черным морем во время патруля последнего в рамках операции Frontex (Европейская служба пограничной и береговой охраны) под командованием Румынии, сообщает погранслужба Польши.

По данным ведомства, российский Су-35 без контакта по радиосвязи влетел в обозначенную Румынией оперативную зону и затем совершил три подхода к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции. В результате этого произошла большая турбулентность польского судна, экипаж из пяти человек потерял контроль над самолетом.

«Российский боевой самолет совершил облет прямо перед самой носовой частью самолета пограничной службы, пересекая траекторию его полета на более опасном расстоянии. По оценке экипажа самолета, она была около 5 м. После третьего подхода российский истребитель отошел от польского самолета», — говорится в сообщении.

Экипажу удалось благополучно приземлиться, добавила погранслужба Польши. Экипаж в составе пяти офицеров-пограничников со 2 мая участвует в миссии Frontex — JO MMO Black Sea 2023, в которой сотрудники управления авиации польской погранслужбы принимают участие с 19 апреля этого года, уточняет ведомство.

РБК направил запрос в Минобороны России.

В середине марта европейское командование вооруженных сил США сообщило, что два российских Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper, когда тот вел разведку над международными водами Черного моря. Американская сторона заявляла, что истребители сбросили на дрон топливо, а один из Су-27 задел винт беспилотника и тот пришлось затопить.

Минобороны России отвергло эту версию. По его данным, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Истребители Су-27, как сообщило ведомство, не применяли оружие и не вступали в контакт с беспилотником.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал причиной произошедшего несоблюдение США зоны ограничения полетов. Позже он наградил орденами Мужества пилотов Су-27 Василия Вавилова и Сергея Попова.