Суд разрешил арестовать Януковича за соглашение по флоту России в Крыму

Виктор Янукович (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Печерский районный суд Киева разрешил арестовать бывшего президента Украины Виктора Януковича за подписание Харьковских соглашений в 2010 году, сообщает офис генерального прокурора в Telegram.

Харьковские соглашения регулировали вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Янукович подписал их в апреле 2010 года. Согласно договоренностям, Киев получил скидку на российский газ в обмен на продление пребывания российского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.

Уехавшему в Россию в 2014 году Януковичу заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 УК Украины (госизмена). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Украинские следователи считают, что экс-президент вместе с бывшим премьер-министром (на тот момент им был Николай Азаров) нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности страны, предоставив России помощь в «проведении подрывной деятельности» против Украины.

После того как в Харькове Янукович с Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост премьер-министра России, подписали договор, были «искусственно созданы предпосылки для увеличения численности российских войск на территории Украины», утверждает Генпрокуратура.

Размещение Черноморского флота было согласовано до 2042 года в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров. Украинское следствие считает, что перед подписанием документов Россия искусственно завысила цену на газ.

РБК обратился за комментарием к адвокату Виктора Януковича Александру Горошинскому.

Читайте на РБК Pro Pro Как Украина осваивает криптовалюты на фоне российской спецоперации Как Украина осваивает криптовалюты на фоне российской спецоперации Статьи Pro Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Статьи Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Инструкции Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Кейсы Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Статьи

Государственное бюро расследований Украины предъявило Януковичу обвинение в госизмене в январе 2021 года. В марте секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. Он заявил, что решение более 200 депутатов Верховной рады, проголосовавших за документ, открыло путь к «оккупации Крыма».

Позже в комитетах Верховной рады, в главном научно-экспертном управлении аппарата парламента, в СНБО, в МИДе, кабинете министров и Госбюро расследований Украины прошли обыски. В итоге сотрудники СБУ нашли документы, которые свидетельствуют о том, что тогдашнее руководство государства «до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия». В ведомстве заявили, что договоренности привели к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб России, которые «в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и причинении ущерба экономическим интересам».