Суд разрешил арестовать Януковича за соглашение по флоту России в Крыму
Печерский районный суд Киева разрешил арестовать бывшего президента Украины Виктора Януковича за подписание Харьковских соглашений в 2010 году, сообщает офис генерального прокурора в Telegram.
Харьковские соглашения регулировали вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Янукович подписал их в апреле 2010 года. Согласно договоренностям, Киев получил скидку на российский газ в обмен на продление пребывания российского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.
Уехавшему в Россию в 2014 году Януковичу заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 УК Украины (госизмена). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Украинские следователи считают, что экс-президент вместе с бывшим премьер-министром (на тот момент им был Николай Азаров) нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности страны, предоставив России помощь в «проведении подрывной деятельности» против Украины.
После того как в Харькове Янукович с Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост премьер-министра России, подписали договор, были «искусственно созданы предпосылки для увеличения численности российских войск на территории Украины», утверждает Генпрокуратура.
Размещение Черноморского флота было согласовано до 2042 года в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров. Украинское следствие считает, что перед подписанием документов Россия искусственно завысила цену на газ.
РБК обратился за комментарием к адвокату Виктора Януковича Александру Горошинскому.
Государственное бюро расследований Украины предъявило Януковичу обвинение в госизмене в январе 2021 года. В марте секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. Он заявил, что решение более 200 депутатов Верховной рады, проголосовавших за документ, открыло путь к «оккупации Крыма».
Позже в комитетах Верховной рады, в главном научно-экспертном управлении аппарата парламента, в СНБО, в МИДе, кабинете министров и Госбюро расследований Украины прошли обыски. В итоге сотрудники СБУ нашли документы, которые свидетельствуют о том, что тогдашнее руководство государства «до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия». В ведомстве заявили, что договоренности привели к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб России, которые «в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и причинении ущерба экономическим интересам».