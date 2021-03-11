СБУ изучит обстоятельства ратификации соглашения о флоте России в Крыму

Алексей Данилов (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Службе безопасности страны (СБУ) проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«СБУ может возбудить дело по статье «Государственная измена». Голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в украинской политике», — отметил он. Секретарь СНБО подчеркнул, что это решение народных депутатов открыло путь к «оккупации Крыма».

По словам Данилова, речь идет о 236 депутатах Верховной рады, которые голосовали за это решение.

Секретарь СНБО подчеркнул, что голосование за Харьковские соглашения произошло «в беспрецедентно короткий срок» — спустя несколько дней после его подписания.