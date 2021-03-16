На Украине прошли обыски по делу о договоре с Россией о флоте в Крыму

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в зданиях органов власти, которые принимали участие в подготовке Харьковских соглашений с Россией, сообщает пресс-служба ведомства.

Так называемые Харьковские соглашения были подписаны 27 апреля 2010 года, они регулируют вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Согласно договоренностям, Киев получил скидку на российский газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота России в Крыму после 2017 года на 25 лет.

Как заявили в СБУ, следственные действия прошли в комитетах Верховной рады, в главном научно-экспертном управлении аппарата парламента, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, в МИДе и в кабинете министров Украины.

В ходе обысков сотрудники ведомства нашли документы, которые свидетельствуют о том, что тогдашнее руководство государства «до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия». СБУ заявила, что договоренности привели к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб России, которые «в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма».

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