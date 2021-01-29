Януковичу предъявили обвинение в госизмене

Бывшему президенту Украины предъявлено обвинение в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

«28 января следователями ГБР по согласованию с прокурором офиса генпрокурора Украины осуществлено письменное сообщение о подозрении бывшему президенту Украины в совершении государственной измены», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи считают, что договоренности нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны. Также в ведомстве отметили, что вследствие подписания соглашений «был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу» из страны.

21 апреля 2010 Украина и Россия подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Размещение флота было согласовано до 2042 года в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров.