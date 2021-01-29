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Политика ,  
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Януковичу предъявили обвинение в госизмене

Бывшему президенту Украины предъявлено обвинение в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

«28 января следователями ГБР по согласованию с прокурором офиса генпрокурора Украины осуществлено письменное сообщение о подозрении бывшему президенту Украины в совершении государственной измены», — говорится в сообщении ведомства.

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Следователи считают, что договоренности нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны. Также в ведомстве отметили, что вследствие подписания соглашений «был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу» из страны.

21 апреля 2010 Украина и Россия подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Размещение флота было согласовано до 2042 года в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.

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В свою очередь, украинские власти неоднократно критиковали Харьковские соглашения, а в 2016 году Генпрокуратура страны заподозрила в них признаки государственной измены. В 2017 году суд разрешил украинским следователям изъять хранящиеся в Киеве оригиналы документов для экспертизы.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После «Евромайдана» он сбежал в Россию. На Украине против него возбуждены несколько уголовных дел. По одному из них в 2019 году экс-президента заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны».

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