ООН сообщила о 3,8 тыс. погибших мирных жителей на Украине

В их числе — более 250 детей и более 900 женщин. При этом в ООН считают, что реальные данные о погибших гражданских на Украине гораздо выше *

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С начала российской спецоперации на Украине погибли 3811 мирных жителей, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Это 1429 мужчин, 937 женщин и более 250 детей. Пол 70 погибших детей и 1190 взрослых не определен. Ранения получили 4278 человек, включая 528 женщин и более 350 детей. Больше всего жертв и раненых зафиксировано в Донецкой и Луганской областях — 4422 (2099 убитых и 2323 раненых).

В Управлении верховного комиссара ООН полагают, что реальные цифры ощутимо выше, так как передача информации из мест, где велись активные боевые действия, затруднена. Это, например, касается Мариуполя, Изюма в Харьковской области и Попасной в ЛНР.

11 мая ООН сообщала о 3,5 тыс. погибших мирных жителей на Украине, среди которых более 200 детей и 821 женщина.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями защиту населения Донбасса от «геноцида», а также необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства. Украина в ответ ввела военное положение и объявила мобилизацию.

Минобороны России неоднократно утверждало, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам. В конце марта представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «безусловным приоритетом вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения». По его словам, особое внимание уделяется «сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины».

Кроме того, в Минобороны неоднократно обвиняли украинских военных в организации постановочной съемки «якобы погибших от насильственных действий российской армии мирных жителей».