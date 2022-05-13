Постпред выразил надежду, что НАТО не применит ядерное оружие на Украине

Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине, надеется, что НАТО также не станет его использовать. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Будет ли НАТО применять ядерное оружие на Украине? Я надеюсь, что нет», — сказал Чижов.

Он отметил, что Москва в отличие от Вашингтона никогда не проводила даже испытания ядерного оружия за пределами национальной территории.

Продолжая говорить о специальной военной операции России на Украине, Чижов заявил, что, возможно, она не идет так быстро, как некоторые хотели бы, но она проводится по графику. «Я могу заверить вас, что специальная военная операция, которую Россия начала 24 февраля, проводится в соответствии с графиком», — сказал Чижов.

Он пояснил, что спецоперация продолжается с «учетом различных аспектов ситуации» на Украине, включая необходимость защищать российские войска и союзников из Донецкой и Луганской народных республик, а также гражданское население».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае наличия критической угрозы для существования страны. Отвечая на уточняющий вопрос, может ли президент страны Владимир Путин принять решение о применении ядерного оружия, если решит, что над страной нависла «экзистенциальная угроза», дипломат сказал: «Он верховный главнокомандующий, конечно, у него есть все возможности решать. <...> Еще раз, если вы угрожаете нам ядерными силами, вы должны учитывать все риски», — сказал Полянский.

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Путин приказал 27 февраля привести силы сдерживания, в которые входят и ядерные, в особый режим боевого дежурства. Министр обороны Сергей Шойгу на следующий день доложил президенту, что стратегические силы приступили к усиленному дежурству.