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Политика ,  
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Посол ответила на слова Зеленского о «старушке Великобритании»
Посол отреагировала на слова Владимира Зеленского, который назвал ее страну «старушкой». Такое определение новый глава государства подобрал, говоря о том, что Британия впервые с 1882 года неделю прожила без угля
Джудит Гаф (Фото: JudithGoughFCO / twitter)

Новый президент Украины Владимир Зеленский отозвался о Великобритании как о «старушке». «Стapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля», — сказал он (цитата по телеканалу «112.Украина»). На подобное определение Соединенного королевства отреагировала британский посланник на Украине Джудит Гоф.

Речь идет о заявлениях Зеленского, которые он сделал, выступая на iForum в Киеве. Обратившись к собравшимся по-русски, произошедшее в Великобритании он назвал «уникальным событием». «[Такое случается] впервые с 1882 года», — заметил глава государства, пояснив, что зa двa года дo этого британцы «провели эксперимент и сутки пpoжили бeз угля». «Бpитaнцы показывают, что вecь мир отходит от угля», — резюмировал Зеленский.

Джудит Гоф, реагируя на речь президента, на своей странице в Twitter опубликовала свою фотографию с вопросом: «Старушка?» (самой Гоф в этом году исполнится 47 лет).

«Кстати, это правда, что Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергии», — признала также дипломат, заметив, что рада тому, что Зеленский обращает на это внимание.

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Послом Великобритании в Киеве Гаф работает с 2015 года. До этого выпускница Ноттингемского университета (там она изучала в том числе русский язык) успела поработать на аналогичной должности в Грузии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Украина, Великобритания
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