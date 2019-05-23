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Выборы на Украине ,  
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Партия Зеленского сменит председателя перед выборами в Раду
Основным кандидатом на освободившийся пост председателя партии «Слуга народа» стал политттехнолог Дмитрий Разумков. Ее идеологией объявлено либертарианство
Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Партия нового президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в скором времени сменит председателя, ее нынешний глава был накануне назначен заместителем главы СБУ. Основной кандидат на этот пост — 35-летний Дмитрий Разумков, который во время президентской кампании был спикером штаба по политическим вопросам, рассказали РБК два собеседника из окружения Зеленского.

«В ближайшее время председателем «Слуги народа» станет Разумков, он поведет партию на досрочные парламентские выборы», — рассказал РБК собеседник, близкий к Зеленскому. «Разумков показал себя как сильный политический управленец во время кампании», — пояснил он. «С большой вероятностью партию возглавит Разумков», — подтвердил другой собеседник, близкий к администрации президента Украины.

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Разумков не ответил на звонки и сообщения РБК.

В пресс-службе Зеленского не подтвердили и не опровергли информацию о будущей карьере Разумкова. «На сегодняшний день глава партии «Слуга народа» — Иван Баканов. Кто возглавит партию после того, как Иван приступит к исполнению обязанностей в СБУ, будет решаться на съезде партии», — ответила исполняющая обязанности пресс-секретаря Зеленского Ирина Победоносцева на вопрос РБК о возможном назначении Разумкова главой партии.

По словам Победоносцевой, съезд партии пройдет в ближайшем будущем. «Голосовать будут участники съезда», — добавила она, не уточнив, кто примет участие в съезде и подробности процедуры.

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Внеочередные выборы в Раду, в которых впервые будет участвовать основанная в декабре 2017 года партия «Слуга народа», пройдут 21 июля. Партия Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство, заявил накануне советник президента Украины и его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук. «В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства. <…> Мы с этого начали формировать наши с ним [Зеленским] отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — сказал он.

Согласно результатам опубликованного в четверг, 23 мая, опроса Социологической группы «Рейтинг» «Слугу народа» готовы поддержать 43,8% определившихся с выбором респондентов (33,3% среди всех опрошенных).

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Украина, Владимир Зеленский, партии
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