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Выборы на Украине ,  
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Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Спустя три дня после инаугурации Владимира Зеленского петиция с требованием его досрочной отставки, опубликованная на сайте президента Украины, набрала более 25 тыс. подписей. В соответствии с действующими законами это означает, что теперь ее должен рассмотреть глава государства.

Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук. По его мнению, актер шел на выборы, не давая конкретных обещаний, а первые же его действия на посту президента разочаровывают избирателей.

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По результатам второго тура президентских выборов за Зеленского проголосовали 73% принявших в них участие граждан Украины. Сразу после вступления в должность (20 мая) новый глава государства своим указом распустил Верховную раду.

Теги: Владимир Зеленский, петиция
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