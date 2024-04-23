В Днепре прогремел взрыв
В Днепре прогремел взрыв
В Днепре прогремел взрыв, сообщают «Страна.ua» и «Суспильне». Власти Украины данные о взрыве пока не прокомментировали.
Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена около часа назад. Также тревога действует в Полтавской области.
Ранее в этот день о взрывах также сообщали власти Киевской, Харьковской и Одесской областей.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас