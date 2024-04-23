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В Днепре прогремел взрыв, сообщают «Страна.ua» и «Суспильне». Власти Украины данные о взрыве пока не прокомментировали.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена около часа назад. Также тревога действует в Полтавской области.

Ранее в этот день о взрывах также сообщали власти Киевской, Харьковской и Одесской областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.