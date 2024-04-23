 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Днепре прогремел взрыв

В Днепре прогремел взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Днепре прогремел взрыв, сообщают «Страна.ua» и «Суспильне». Власти Украины данные о взрыве пока не прокомментировали.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена около часа назад. Также тревога действует в Полтавской области.

Ранее в этот день о взрывах также сообщали власти Киевской, Харьковской и Одесской областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Днепре прогремел взрыв
В Днепре прогремел взрыв

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Днепр Днепропетровск взрыв Воздушная тревога Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Шебекино трое мужчин пострадали из-за взрыва дрона-камикадзе
Политика
В Харькове вновь прозвучал взрыв
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 16:46
Белгородский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике Политика, 23:55
Сенат США поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю Политика, 23:48
В Курской области объявили опасность атаки дронов Политика, 23:40
Bloomberg узнал о скидке до 28% на газ России для Китая в ближайшие годы Экономика, 23:35
Британия согласовала кандидатуру Залужного на должность посла Украины Политика, 23:32
Поможет ли депортация мигрантов в Руанду решить Британии ее проблемы Политика, 23:29
Армения не приедет на встречу по безопасности в Петербурге Политика, 23:10
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 23:01
Turkish Airlines на русском объяснила, как россиянам долететь транзитом Общество, 22:48
В Днепре прогремел взрыв Политика, 22:37
Шойгу доложили о задержании его зама по делу о взятке Политика, 22:34
СК сообщил о следственных действиях с задержанным замом Шойгу Политика, 22:26
Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше Политика, 22:19
Опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Воронежской областях Политика, 22:09