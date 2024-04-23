 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Одессе произошел взрыв

В Одессе произошел взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе прозвучал взрыв, сообщает Суспільне. В области звучит воздушная тревога, глава региональной военной администрации Олег Кипер призвал жителей пройти в укрытия.

Сигналы тревоги также звучат в Киевской области. В администрации предупредили об угрозе атаки дронов и сообщили о работе ПВО.

В Харькове после удара обрушилась телебашня
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Согласно мониторинговым пабликам, тревога объявлена в Черкасской, Николаевской и подконтрольной Украине части Херсонской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне о взрывах сообщили в Харькове. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил об ударе по объекту телевизионной инфраструктуры, рухнула верхняя часть городской телебашни. В городе  начались перебои с сигналом цифрового телевидения.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Одесса взрыв Киевская область Воздушная тревога беспилотники
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 22 апр, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 22 апр, 16:37
Трамп называл Украину «частью России» и «полной ужасных людей» Политика, 02:30
Зеленский поручил перераспределить системы ПВО для защиты инфраструктуры Политика, 02:21
В Одессе произошел взрыв Политика, 02:06
Во время учений НАТО в Польше погиб испанский солдат Политика, 01:57
Politico узнало содержание большого пакета помощи США Украине Политика, 01:36
Полиция задержала оскорбившего участников спецоперации треш-стримера Общество, 01:26
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом Политика, 01:00
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Украинцам призывного возраста запретили консульские услуги за рубежом Политика, 00:49
Глава молдавской оппозиционной партии заявила об угрозах от спецслужб Политика, 00:35
МИД Польши заявил, что решения о размещении ядерного оружия в стране нет Политика, 00:11
Пашинян заявил об отсутствии намерения начинать войну за Нагорный Карабах Политика, 00:05
«Барселона» заявила о намерении переиграть матч с «Реалом». Что случилось Спорт, 00:02
Даванков обошел Путина по пожертвованиям граждан на выборную кампанию Политика, 00:02
Эксперты предложили создать в России орган управления наукой, как в СССР Экономика, 00:02