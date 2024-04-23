В Одессе произошел взрыв

В Одессе прозвучал взрыв, сообщает Суспільне. В области звучит воздушная тревога, глава региональной военной администрации Олег Кипер призвал жителей пройти в укрытия.

Сигналы тревоги также звучат в Киевской области. В администрации предупредили об угрозе атаки дронов и сообщили о работе ПВО.

Согласно мониторинговым пабликам, тревога объявлена в Черкасской, Николаевской и подконтрольной Украине части Херсонской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне о взрывах сообщили в Харькове. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил об ударе по объекту телевизионной инфраструктуры, рухнула верхняя часть городской телебашни. В городе начались перебои с сигналом цифрового телевидения.