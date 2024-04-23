В Харькове вновь прозвучал взрыв
Мэр Харькова Терехов: в городе прозвучал еще один взрыв
В Харькове прозвучал новый взрыв, сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.
«Харьков снова слышит взрыв», — написал он.
Ранее, около 13:50 мск, Терехов сообщил, что в городе прозвучала первая серия взрывов. Позднее он уточнил, что один из них произошел в частном секторе. Повреждения получили дом и автомобиль, заявил мэр.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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