В Харькове вновь прозвучал взрыв

Мэр Харькова Терехов: в городе прозвучал еще один взрыв

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В Харькове прозвучал новый взрыв, сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

«Харьков снова слышит взрыв», — написал он.

Ранее, около 13:50 мск, Терехов сообщил, что в городе прозвучала первая серия взрывов. Позднее он уточнил, что один из них произошел в частном секторе. Повреждения получили дом и автомобиль, заявил мэр.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.