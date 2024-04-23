В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прозвучали взрывы, сообщает Суспільне. В городе объявлена воздушная тревога.

Глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в столице работает ПВО. Он призвал граждан оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Незадолго до этого тревогу объявляли и в Киевской области, там также работала ПВО.

В ночь на 23 апреля взрывы звучали также в Одессе, затем воздушную тревогу в городе отменили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.