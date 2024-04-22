Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда

SIPRI выпустил обзор оборонных расходов стран мира за 2023 год. По сравнению с 2022-м они в целом выросли на 6,8%. США находятся на первом месте, Россия — на третьем, Украина — на восьмом

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В 2023 году общемировые военные расходы выросли на 6,8% и достигли рекордного показателя $2,443 трлн, или 2,3% глобального ВВП, подсчитал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI). В его ежегодном обзоре Trends In World Military Expenditure, 2023 (есть в распоряжении РБК) сказано, что этот рост стал максимальным с 2009 года и что глобальные расходы на оборону достигли самого высокого уровня, который институт когда-либо фиксировал.

«Рост глобальных военных расходов в 2023 году можно объяснить прежде всего продолжающейся войной на Украине и эскалацией геополитической напряженности в Азии, Океании и на Ближнем Востоке», — отмечают эксперты. Эту тенденцию они зафиксировали во всех пяти географических регионах — и сильнее всего в Европе, Азии и Океании и на Ближнем Востоке.

Топ-5 стран, которые тратят на оборону больше всего, остался таким же, как в 2022 году.

США — $916 млрд, или 3,4% национального ВВП. В 2022 году — $877 млрд, или 3,5% ВВП. Китай — $296 млрд, или 1,7% ВВП. В 2022 году — $292 млрд, или те же 1,7% ВВП. Россия — $109 млрд, или 5,9% ВВП. В 2022 году — $86,4 млрд, или 4,1% ВВП. Индия — $83,6 млрд, или 2,4% ВВП. В 2022 году — $81,4 млрд, или также 2,4% ВВП. Саудовская Аравия — $75,8 млрд, или 7,1% ВВП. В 2022 году — $75 млрд, или 7,4% ВВП.

На США и Китай в сумме приходится почти половина общемировых оборонных трат — 37 и 12% от глобального показателя соответственно. Траты США в три раза больше, чем у Китая; приоритетная сфера для Вашингтона — исследования, разработки, испытания и оценка (research, development, test and evaluation — RDT&E), в нее он вложил на 9,4% больше, чем в 2022 году. «Это соответствует решению [США] сместить акцент с операций по борьбе с повстанцами и асимметричной войны на разработку новых систем вооружения, которые можно было бы использовать в потенциальном конфликте с противниками, обладающими передовыми военными возможностями», — отмечают эксперты.

Вложения Пекина в сравнении с 2022 годом выросли на 6%. На КНР приходится половина всех военных расходов в Азии и Океании. Эксперты отмечают, что Китай провоцирует другие страны этого региона на то, чтобы тоже больше тратить на оборону, — растущую военную мощь КНР они воспринимают как причину укреплять свой военный потенциал. Пекин повышает свои траты беспрерывно на протяжении последних 29 лет, за последние десять лет этот темп замедлился, что, по оценке аналитиков, связано с замедлившимся ростом китайской экономики.

Военные траты России в 2023 году выросли на 24% по сравнению с 2022-м и на 57% по сравнению с 2014-м. Эксперты оговариваются, что эти цифры «весьма неопределенны» из-за растущей непрозрачности российской финансовой системы. Помимо госбюджета средства в военную сферу идут из таких внебюджетных источников, как предприятия, частные лица и организации, — и хотя эти взносы гораздо меньше официального бюджета, отмечает SIPRI, не исключено, что подсчеты института занижены.

«Росту российских военных расходов в 2023 году во многом способствовали экономические показатели России, которые превзошли ожидания, несмотря на значительное падение доходов страны от нефти и газа", — сказано в обзоре. Ссылаясь на российский госбюджет на 2024–2026 годы, SIPRI прогнозирует, что в ближайшие годы Москва продолжит наращивать свои военные расходы.

Траты Индии по сравнению с 2022 годом выросли на 4,2%. Это связано в первую очередь с ростом оперативных расходов и вложений в персонал — в 2023 году они составили почти 80% всего военного бюджета. По оценке экспертов, это соответствует приоритету правительства — он состоит в том, чтобы повышать оперативную готовность своих войск на фоне напряженности в отношениях с Китаем и Пакистаном. Порядка 20% бюджета приходится на военные закупки — три четверти этих средств пошло на приобретение техники собственного производства. Это указывает на то, что цель Индии — стать самостоятельной страной в разработке и производстве оружия, отмечается в докладе.

Саудовская Аравия в 2023 году потратила на оборону на 4,3% больше, чем в 2022-м. Аналитики обращают внимание на то, что королевство — крупнейший в мире экспортер сырой нефти, и ее военные расходы были частично профинансированы за счет того, что в мире выросли цены на нефть и спрос на этот ресурс не из России.

В десятку по оборонным расходам также входят еще четыре европейские страны и Япония.

Великобритания — $74,9 млрд, или 2,3% ВВП. В 2022 году — $68,5 млрд, или 2,2% ВВП. Германия — $66,8 млрд, или 1,5% ВВП. В 2022 году — $55,8 млрд, или 1,4% ВВП. Украина — $64,8 млрд, или 37% ВВП. В 2022 году — $44 млрд, или 34% ВВП. Франция — $61,3 млрд, или 2,1% ВВП. В 2022 году — $53,6 млрд, или 1,9% ВВП. Япония — $50,2 млрд, или 1,2% ВВП. В 2022 году — $46 млрд, или 1,1% ВВП.

Всего на первую десятку приходится 74% от общемировых трат, или $1,799 трлн. Совокупные траты 31 члена НАТО (32-й член, Швеция, вступила в альянс в 2024-м) составили $1,341 трлн, или 55% общемировых расходов; 68% из этих вложений приходится на США. Израиль, который занимает 15-е место, на фоне начавшейся войной с ХАМАС в 2023 году вложил в оборону на 24% больше, чем в 2022-м, в результате чего его расходы в этой сфере достигли $27,5 млрд; после Саудовской Аравии Израиль — вторая крупнейшая страна по военным расходам на Ближнем Востоке.