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Удар Ирана по Израилю ,  
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Президент Ирана пригрозил Израилю, что от него ничего не останется

Президент Раиси: в случае нападения на Иран от Израиля ничего не останется
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
В ночь на 19 апреля Израиль нанес ракетный удар по иранской территории в ответ на атаку Ирана 14 апреля. Ранее Тель-Авив ударил по Дамаску
Ибрахим Раиси
Ибрахим Раиси (Фото: офис президента Ирана)

От Израиля ничего не останется, если он совершит нападение на Иран, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, выступая в ходе своего визита в Пакистан перед студентами Лахорского университета, передает Reuters.

По его словам, нападение Израиля на иранскую территорию полностью изменит текущие обстоятельства.

Президент Ирана также сообщил, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября нарушило расчеты Тель-Авива и его сторонников относительно нормализации отношений между мусульманскими государствами и Израилем, передает Farsnews. В результате действий Израиля в секторе Газа погибли более 34 тыс. палестинцев, отметил он. «Израильские официальные лица и их американские сторонники вызывают ненависть общественного мнения во всем мире», — заявил Раиси.

22 апреля президент Ирана прибыл в Пакистан. Его визит продлится три дня. В округе Карачи в связи с приездом Раиси 23 апреля объявили государственным праздником.

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В ночь на 19 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. По данным CNN, цели не относятся к ядерным объектам, а собеседник Fox назвал действия израильской армии «ограниченными». Источник Bloomberg сообщал, что Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24–48 часов. Источники иранского агентства Fars говорили, что в городе Кахджаваристан иранской провинции Исфахан раздался взрыв.

Усиление конфронтации между Ираном и Израилем началось 1 апреля. В тот день после ракетного удара по зданию иранского консульства в сирийском Дамаске погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тель-Авив напрямую не признал ответственность за произошедшее.

В ночь на 14 апреля Иран впервые запустил несколько сотен дронов и ракет в направлении Израиля. Атаку поддержали проиранские силы в Ираке, Сирии, Ливане («Хезболла») и Йемене (хуситы).

Большинство объектов удалось сбить. Президент США Джо Байден попросил Израиль не наносить ответный удар, а принять в качестве победы незначительный ущерб от обстрела.

Иран предупреждал, что в случае, если Израиль снова нанесет удар, сдержанной реакции не будет.

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