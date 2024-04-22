В Пакистане к приезду президента Ирана шоссе переименовали в Иран-авеню

В Исламабаде, столице Пакистана, переименовали строящуюся 11-ю авеню в Иран-авеню перед приездом в город президента этой страны Ибрахима Раиси, передает издание The News со ссылкой на источники.

Решение переименовать магистраль приняло правительство страны, сообщили газете источники. По их информации, это было сделано с целью продемонстрировать солидарность с Ираном.

Раиси уже прибыл в Пакистан, пишет The News. Его визит продлится три дня. Иранского президента приняли в резиденции премьер-министра страны Шахбаза Шарифа. У политиков запланированы переговоры тет-а-тет, а также на уровне делегаций.

Кроме того, Раиси планирует встретиться с пакистанским коллегой Асифом Али Зардари, председателем сената (верхняя палата парламента) Саедом Юсуфом Разой Гилани, спикером Национальной ассамблеи (нижняя палата) Сардаром Аязом Садиком и начальником штаба армии генералом Асимом Муниром.

Также Раиси посетит Лахор и Карачи и встретится с местным руководством.

В округе Карачи 23 апреля объявили государственным праздником в связи с приездом Раиси. «Ввиду визита иностранных высокопоставленных лиц и во избежание неудобств для широкой публики» день объявлен выходным. В городе не будут работать школы и большинство частных и государственных компаний. Также будет ограничено движение транспорта на некоторых дорогах.