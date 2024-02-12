Алиханов заявил, что Кант имеет «прямое отношение» к конфликту на Украине

По мнению Алиханова, родившийся в Кенигсберге (Калининград) Кант имеет «прямое отношение» к конфликту на Украине. Философ считал, что залог вечного мира — всеобщая демократия и международное сотрудничество

Антон Алиханов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Философ Иммануил Кант имеет прямое отношение к конфликту на Украине, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выступая на съезде политологов в Светлогорске.

«Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — приводит его слова «Федерал Пресс».

Алиханов отметил, что Кант «положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей», в результате чего появилась «такая социально-культурная ситуация». По мнению калининградского губернатора, в работах философа «началась» и Первая мировая война, и конфликт на Украине. Он добавил, что Запад и ранее нарушал договоренности.

Основная тема V съезда политологов в Светлогорске — «Цивилизационное развитие современной России: стратегический курс и политические практики».

Иммануил Кант (1724-1804) родился в Кенигсберге (нынешний Калининград). Одной из его идей было то, что человек от природы зол, а преодолевать зло возможно благодаря разуму. Также философ был сторонником идеи, что вечный мир может быть обеспечен посредством всеобщей демократии и международного сотрудничества. В эссе «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» он писал о победе морали и рационализма над корыстным интересом и индивидуализмом. В качестве аргумента Кант приводил эволюцию мировой истории и создание гражданского общества.

В 2013 году президент России Владимир Путин предлагал сделать Канта символом Калининградской области. Тогда он говорил, что философ стал символичной фигурой не только в регионе, но и для всей Европы. «Одна из его первых фундаментальных работ — это трактат «К вечному миру». По сути, это обоснование, первая попытка обоснования объединения Европы после Семилетней войны», — отмечал глава государства.