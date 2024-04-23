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Военная операция на Украине ,  
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Матвиенко объяснила, почему Украину нельзя признать страной-террористом

Матвиенко предложила признать СБУ террористической организацией
Сюжет
Военная операция на Украине
Спикер Совета Федерации заявила, что в международном праве отсутствует такое понятие. При этом она предложила признать СБУ террористической организацией
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Признать Украину государством-террористом нельзя, так как в международном праве нет такого понятия, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости».

«А вот киевский режим — это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре», — считает Матвиенко. По ее словам, все теракты в России за последнее время «организовывал киевский режим, безусловно, при разработке, поддержке ЦРУ и других западных разведок».

Спикер предложила признать террористической организацией Службу безопасности Украины (СБУ), которую она назвала «непосредственными разработчиками, осуществляющими эти террористические акты». В частности, парламентарий упомянула обстрелы приграничных территорий и убийство Дарьи Дугиной.

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В марте Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по статье о теракте. Накануне Мосгорсуд оставил это решение в силе. Летом 2023 года Малюк заявил, что лично занимался подготовкой взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. Позднее «Коммерсантъ» писал, что следствие назвало главу СБУ организатором теракта вместо главы украинской разведки Кирилла Буданова.

В ноябре 2022 года в МИДе, говоря об объявлении Украины террористическим государством, заявили, что было бы ошибкой копировать чужие подходы враждебных России государств, «идя тем самым в фарватере формулируемых на Западе псевдоюридических концепций». В ведомстве говорили, что такие ярлыки, как «террористическое государство», «террористический режим» или «государство — спонсор терроризма», используют некоторые западные страны для обозначения неугодных государств.

В мае 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен не исключал признания России страной — спонсором терроризма. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупреждала, что этот шаг может привести к разрыву дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

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Елена Чернышова
Валентина Матвиенко террорист Украина
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