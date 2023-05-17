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Блинкен допустил признание России страной — спонсором терроризма

Госсекретарь США Блинкен допустил признание России страной — спонсором терроризма
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил признание России страной — спонсором терроризма. Такое заявление он сделал в ходе дискуссии с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, передает CNN.

Сенатор настаивал, что Россию должны объявить государством — спонсором терроризма, так как это, по его мнению, поможет удержать такие страны, как Китай, от предоставления военной помощи Москве.

«Но вы же никогда не включите Россию в список стран — спонсоров терроризма?» — спросил он Блинкена. «Никогда не говори «никогда», — ответил госсекретарь США.

В сентябре 2022 года президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос, следует ли США признать Россию страной — спонсором терроризма. В конце июля прошлого года американский сенат принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию спонсором терроризма.

Решение было принято на фоне заявления госсекретаря, что последствия введенных против России санкций практически равносильны ее включению в список спонсоров терроризма.

Признание со стороны США, что страна является спонсором терроризма, предусматривает жесткие ограничения: запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и др. Эти меры уже действуют в отношении России.

В случае признания страны спонсором терроризма Вашингтон может вводить санкции против других стран, которые сохраняют с ней торговые отношения.
Сейчас в списке четыре государства — Сирия, Иран, КНДР и Куба.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда предупредила, что признание России спонсором терроризма в США может привести к разрыву дипотношений между Вашингтоном и Москвой.

Теги
США госсекретарь Энтони Блинкен Россия терроризм
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