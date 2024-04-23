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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Ереване объяснили приезд российских миротворцев в армянские города

Совбез Армении: российских миротворцев временно разместили в Горисе и Сисиане
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Россия в апреле начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха. Пока они прибыли в армянские города Горис и Сисиан, где находятся временные пункты дислокации. Пункты закроют, сообщили в Совбезе Армении
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские миротворцы из Нагорного Карабаха прибыли во временные пункты дислокации в армянских городах Горис и Сисиан «для организации работ по их закрытию». Об этом «Арменпресс» сообщил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

Издание отмечает, что в соцсетях и СМИ появились видео, на которых видно, как колонна миротворцев переходит мост Хакари, с которого начинается Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией, и прибывает на армянскую территорию.

Григорян напомнил, что Ереван выделил миротворцам места временной дислокации в Горисе и Сисиане (Сюникская область Армении) для осуществления деятельности в Нагорном Карабахе. «Место также было выбрано с целью обеспечения нормальной работы Лачинского коридора», — отметил секретарь Совбеза. Он отметил, что, так как войска покидают Нагорный Карабах, «они, понятно, не могут оставаться также в Республике Армения».

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Фото:Григорий Печорин / РИА Новости

В соответствии с договоренностями Москвы, Еревана и Баку от ноября 2020 года вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора в НКР был дислоцирован миротворческий контингент в составе 1960 военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворцы должны были оставаться там до 2025 года, но в апреле Россия начала вывод подразделений. В Кремле объяснили, что решение «отвечает нынешним реалиям».

Вопрос присутствия миротворцев в Карабахе начал обсуждаться после военной операции Азербайджана в октябре 2023 года, после которой Баку объявил об интеграции региона в состав страны. Территорию бывшей республики были вынуждены покинуть более 100 тыс. этнических армян. В Азербайджане заявили, что решение о досрочном выводе миротворцев было принято совместно с Баку.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Армения Нагорный Карабах миротворцы Азербайджан
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