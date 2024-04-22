В Харькове возникли перебои с телесигналом после обрушения телевышки

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В Харькове после удара по объекту телевизионной инфраструктуры начались перебои с сигналом цифрового телевидения. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, пострадавших нет. В то же время мэр Харькова написал в своем телеграм-канале, что «информация о пострадавших и разрушениях уточняется».

Глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев также сообщил ТАСС, что в Харькове наблюдаются перебои с телесигналом. Он уточнил, что была уничтожена телевышка. По предварительным данным, на ней было установлено «координационное устройство для ПВО», заявил Ганчев.

Глава Запорожской области Владимир Сальдо подтвердил, что российские военные уничтожили телевышку в Харькове. «Пострадал только телемарафон и военные системы связи и РЭБ [радиоэлектронной борьбы]», — написал он.

В начале марта 2022 года глава Харьковской областной администрации также сообщал о повреждении телебашни в Харькове. Телетрансляция была приостановлена. Государственная служба специальной связи и защиты информации уточнила, что были уничтожены технические помещения, регион временно остался без теле- и радиотрансляции. Позже работу телевышки восстановили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.