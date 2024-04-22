 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Харькове возникли перебои с телесигналом

В Харькове возникли перебои с телесигналом после обрушения телевышки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Andrea Hernandez / Getty Images
Фото: Andrea Hernandez / Getty Images

В Харькове после удара по объекту телевизионной инфраструктуры начались перебои с сигналом цифрового телевидения. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, пострадавших нет. В то же время мэр Харькова написал в своем телеграм-канале, что «информация о пострадавших и разрушениях уточняется».

Глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев также сообщил ТАСС, что в Харькове наблюдаются перебои с телесигналом. Он уточнил, что была уничтожена телевышка. По предварительным данным, на ней было установлено «координационное устройство для ПВО», заявил Ганчев.

Кадры обрушения телебашни в Харькове после удара
Политика

Глава Запорожской области Владимир Сальдо подтвердил, что российские военные уничтожили телевышку в Харькове. «Пострадал только телемарафон и военные системы связи и РЭБ [радиоэлектронной борьбы]», — написал он.

В начале марта 2022 года глава Харьковской областной администрации также сообщал о повреждении телебашни в Харькове. Телетрансляция была приостановлена. Государственная служба специальной связи и защиты информации уточнила, что были уничтожены технические помещения, регион временно остался без теле- и радиотрансляции. Позже работу телевышки восстановили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харькове возникли перебои с телесигналом
В Харькове возникли перебои с телесигналом

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Харьков телевидение телебашня Харьковская область Владимир Сальдо
Материалы по теме
В Харькове после удара обрушилась телебашня
Политика
В Минобороны сообщили о выведении из строя телевизионного центра в Киеве
Политика
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 16:37
В Абатском районе Тюменской области объявили экстренную эвакуацию Общество, 22:58
В Харькове возникли перебои с телесигналом Политика, 22:50
Гладков назвал число жертв обстрелов в Белгородской области Политика, 22:43
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе Политика, 22:25
В Кишиневе на несколько часов задержали делегатов съезда в Москве Политика, 22:23
Глава харьковской администрации заявил о повреждении инфраструктуры Политика, 22:22
Новак Джокович в пятый раз получил спортивный «Оскар» как атлет года Спорт, 22:21
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Шестерых фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки арестовали Общество, 22:09
«Ариант», активы которого потребовали изъять, открыл центр виноградарства Бизнес, 21:39
«Металлург» оказался в шаге от победы в Кубке Гагарина Спорт, 21:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:26
Reuters узнал о нежелании ряда стран ЕС расставаться с Patriot ради Киева Политика, 21:25
К чему приведет призыв Дуды разместить в Польше ядерное оружие Политика, 21:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:16