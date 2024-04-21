Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
В Харькове прозвучал взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
«По информации, требующей уточнения, есть минимум один пострадавший», — написал он.
Предварительно, взрыв произошел на окраине города.
Накануне в Харькове несколько раз прогремели взрывы. В области объявляли воздушную тревогу.
Терехов заявил, что ситуация в городе остается стабильной и эвакуация горожан не планируется. «В Харькове нет предпосылок для эвакуации», — заверил он.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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