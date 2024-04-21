Мэр Терехов: в Харькова был слышен взрыв

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Игорь Терехов (Фото: ihor_terekhov / Telegram)

В Харькове прозвучал взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

«По информации, требующей уточнения, есть минимум один пострадавший», — написал он.

Предварительно, взрыв произошел на окраине города.

Накануне в Харькове несколько раз прогремели взрывы. В области объявляли воздушную тревогу.

Терехов заявил, что ситуация в городе остается стабильной и эвакуация горожан не планируется. «В Харькове нет предпосылок для эвакуации», — заверил он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.