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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове после удара обрушилась телебашня

«Страна»: в Харькове после удара обрушилась телебашня
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Военная операция на Украине
Власти Харьковской области признали повреждение объекта телевизионной инфраструктуры. На кадрах из города видно, как рушится часть телебашни
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Харькове рухнула верхняя часть городской телебашни. Видео опубликовало издание «Страна.ua».

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил об ударе по объекту «телевизионной инфраструктуры Харькова». По его словам, погибших нет.

В Харькове после удара обрушилась телебашня
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Позже Синегубов сообщил о проблемах с телевещанием в городе. Также он предупредил о возможной эвакуации семей с детьми в Харьковском и Богодуховском районах области.

Харьковская телебашня была построена в 1981 году. Ее высота составляла 240 м.

В 2022 году российские военные сообщали об ударе по киевскому телецентру. В результате была повреждена аппаратная телеканала «Рада», который вскоре восстановил вещание. В Минобороны объясняли удар тем, что центр «использовался СБУ для психологических операций против России».

В течение последних нескольких недель в результате ударов в Харьковской области возникли проблемы с энергоснабжением. Власти сообщали о повреждении целого ряда инфраструктурных объектов.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Харьковская область Украина телебашня
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