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Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата за слова о Крыме

Le Monde: посла Китая во Франции попросили объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол КНР во Франции ранее заявил, что статус постсоветских стран в международном праве неясен, а Крым «изначально был российским». После этого почти 80 европейских парламентариев призвали объявить дипломата персоной нон грата
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за «отрицания суверенитета стран бывшего СССР». Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на письмо парламентариев.

«Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса», — говорится в документе.

По мнению авторов, высказывание китайского дипломата нарушает международное право и должно рассматриваться как угроза безопасности европейских стран. «Суверенитет — это не дипломатическая игрушка, а фундаментальный элемент международных отношений», — подчеркнули парламентарии.

Лю Шайе ранее заявил в интервью телеканалу LCI что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран». Что касается Крыма, по словам Лю Шайе, «это зависит от того, как вы воспринимаете проблему». Посол заявил, что полуостров «изначально принадлежал России», а во времена СССР «[Никита] Хрущев отдал его Украине».

До 19 февраля 1954 года Крым входил в состав РСФСР, после этого — в состав Украинской ССР. В марте 2014 года, после референдума в Крыму, полуостров вошел в состав России. Итоги этого голосования не признают большинство стран, а российские власти считают вопрос принадлежности Крыма закрытым.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал замечания Лю Шайе относительно международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемыми. Он заявил, что Рига ждет официальной реакции Пекина на слова дипломата. Позднее Ринкевич сказал, что МИД вызвал уполномоченного представителя в делах посольства Китая в Риге для объяснений, добавив, что этот шаг согласован с Литвой и Эстонией.

МИД Эстонии также решил вызвать посла Китая. «Прискорбно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», — цитирует Delfi главу ведомства Маргуса Цахкну. Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, со своей стороны, заявил, что слова китайского дипломата объясняют, «почему страны Балтии не доверяют Китаю как посреднику в достижении мира на Украине».

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Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, реагируя на высказывание Лю Шайе, заявил, что у дипломата либо «очевидные проблемы с географией», либо его точка зрения противоречит позиции Пекина «относительно усилий по установлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН». МИД Франции также сообщил, что «с тревогой принял к сведению» замечания Лю Шайе и попросил власти Китая прояснить, отражают ли они позицию Пекина.

В Киеве считают, что Украина сможет захватить Крым за пять–семь месяцев, после чего снесет Крымский мост и попытается «искоренить там все русское», говорил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в начале апреля. Губернатор полуострова Сергей Аксенов ранее заявлял, что Крым, как и присоединенные к России в сентябре 2022-го регионы, президенту Украины Владимиру Зеленскому «не видать как своих ушей», а в феврале объявил о строительстве в регионе оборонительной линии.

Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата за слова о Крыме

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Франция Китай посол персона нон грата Крым Прибалтика
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