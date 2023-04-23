Страны Балтии и Киев осудили посла Китая за слова о Крыме и суверенитете

Посол КНР во Франции заявил, что статус постсоветских стран в международном праве неясен, а Крым «изначально был российским». Латвия и Эстония вызвали китайских послов; в Киеве отметили, что эти слова противоречат позиции Пекина

Слова посла Китая во Франции Лю Шайе о суверенитете постсоветских стран и принадлежности Крыма вызвали резкую реакцию Латвии, Литвы, Эстонии и Украины.

Речь идет об интервью китайского дипломата французскому каналу LCI. Тогда он заявил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран» (цитата по Le Monde). Что касается Крыма, по словам Лю Шайе, «это зависит от того, как вы воспринимаете проблему». Посол заявил, что полуостров «изначально принадлежал России», а во времена СССР «[Никита] Хрущев отдал его Украине».

До 19 февраля 1954 года Крым входил в состав РСФСР, после этого — в состав Украинской ССР. В марте 2014 года, после референдума в Крыму, полуостров вошел в состав России. Итоги этого голосования не признают большинство стран, а российские власти считают вопрос принадлежности Крыма закрытым.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал замечания Лю Шайе относительно международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемыми. Он заявил, что Рига ждет официальной реакции Пекина на слова дипломата. Позднее Ринкевич сказал, что МИД вызвал уполномоченного представителя в делах посольства Китая в Риге для объяснений, добавив, что этот шаг согласован с Литвой и Эстонией.

МИД Эстонии также решил вызвать посла Китая. «Прискорбно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», — цитирует Delfi главу ведомства Маргуса Цахкну. Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис со своей стороны заявил, что слова китайского дипломата объясняют, «почему страны Балтии не доверяют Китаю как посреднику в достижении мира на Украине».

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, реагируя на высказывание Лю Шайе, заявил, что у дипломата либо «очевидные проблемы с географией», либо его точка зрения противоречит позиции Пекина «относительно усилий по установлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН». МИД Франции также сообщил, что «с тревогой принял к сведению» замечания Лю Шайе и попросил власти Китая прояснить, отражают ли они позицию Пекина.

5 апреля посол Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил, что Пекин не выступает в поддержку боевых действий на Украине, не признает Крым российским — как и территории, которые вошли в состав России по итогам референдумов минувшей осени, — и не оказывает военную поддержку Москве. По словам дипломата, Пекин не осудил действия России, поскольку понимает ее обвинения в адрес НАТО, а власти Китая считают, что «истинные причины» сложнее, чем говорят западные лидеры. Позднее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что «Китай всегда занимал справедливую и объективную позицию по Украине» и продвигал идею мирных переговоров, что «резко контрастирует с практикой ряда стран, которые применяют двойные стандарты и продолжают подливать масла в огонь».

24 февраля, в годовщину начала полномасштабного конфликта России и Украины, Китай представил свои предложения по урегулированию. Документ предполагает уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН, прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержку движения России и Украины к диалогу, противостояние угрозе применения ядерного оружия и прекращение односторонних санкций. Украина и страны Запада отнеслись к плану скептически, а российские власти назвали его возможной базой для «мирных усилий».