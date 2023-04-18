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Bloomberg узнал о покупке Тайванем 400 ракет для противостояния с Китаем

Bloomberg: Тайвань через США купит 400 ракет Harpoon для противостояния с Китаем
От имени Тайваня контракт с Boeing, которая производит ракеты Harpoon, заключило командование военно-воздушных систем США. В начале апреля Пентагон сообщил о контракте на 400 ракет на $1,17 млрд без указания покупателя
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Тайвань планирует купить до 400 противокорабельных ракет Harpoon на случай возможного китайского вторжения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки.

По их данным, контракт с компанией Boeing от имени Тайваня подписало командование военно-воздушных систем США.

Как сообщает Reuters, 7 апреля Пентагон объявил о контракте на сумму $1,17 млрд на 400 противокорабельных ракет без указания покупателя. Отмечалось, что производство должно завершиться к марту 2029 года.

Агентство отмечает, что Тайвань заявил о планах приобрести ракеты Harpoon в 2020 году в рамках военной модернизации.

Противокорабельные ракеты Harpoon были разработаны в 1970-х годах компанией McDonnell Douglas, сейчас их производит Boeing. Могут выполнять также наземные задачи. Ракеты стоят на вооружении более чем 30 стран мира.

В начале апреля произошел новый виток эскалации конфликта между Китаем и Тайванем. Это случилось после поездки в США президента Тайваня Цай Инвэнь. Она 4 апреля встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Это был ее седьмой визит в США с момента вступления в должность в 2016 году.

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Китайский МИД в заявлении по поводу ее поездки заявил, что для Пекина тайваньский вопрос является «первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать». 8 апреля КНР начала учения в Тайваньском проливе, назвав их «серьезным предупреждением сепаратистским силам».

Три дня спустя о масштабных учениях объявили США и Филиппины. Американское посольство в этой стране назвало маневры ответными на китайские учения, проведенные рядом с Тайванем. Они будут идти до 28 апреля, в них примут участие более 17 тыс. военных двух стран.

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