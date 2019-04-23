Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, почему не намерен сразу заявлять о поддержке лидирующего на президентских выборах Владимира Зеленского

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук заявил, что пока не может сказать о том, что поддерживает Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине. По его словам, все будет зависеть от того, захочет ли новый руководитель страны мира в Донбассе, указывает агентство «РИА Новости».

«Его поддержка может иметь место, если он реально захочет мира на Донбассе и мы увидим, что он реально это делает», - сказал Медведчук.

Политик указал, что это главное условие поддержки Зеленского, если конечно появится необходимость помогать новому президенту.

За несколько дней до второго тура выборов Медведчук предлагал Зеленскому в случае победы на выборах заключить сделку с Москвой, а в обмен получить дешевый газ и крупные инвестиции, а также восстановить контроль над утерянными районами Донецкой и Луганской областей. Зеленский это предложение не комментировал, а в Кремле заявили, что считают ненужной сделку с новым руководством Украины, рассчитывая на добрые и взаимовыгодные отношения.