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Выборы на Украине ,  
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Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, почему не намерен сразу заявлять о поддержке лидирующего на президентских выборах Владимира Зеленского
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук заявил, что пока не может сказать о том, что поддерживает Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине. По его словам, все будет зависеть от того, захочет ли новый руководитель страны мира в Донбассе, указывает агентство «РИА Новости».

«Его поддержка может иметь место, если он реально захочет мира на Донбассе и мы увидим, что он реально это делает», - сказал Медведчук.

Политик указал, что это главное условие поддержки Зеленского, если конечно появится необходимость помогать новому президенту.

Политика
Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию

За несколько дней до второго тура выборов Медведчук предлагал Зеленскому в случае победы на выборах заключить сделку с Москвой, а в обмен получить дешевый газ и крупные инвестиции, а также восстановить контроль над утерянными районами Донецкой и Луганской областей. Зеленский это предложение не комментировал, а в Кремле заявили, что считают ненужной сделку с новым руководством Украины, рассчитывая на добрые и взаимовыгодные отношения.

Во время предвыборной кампании Зеленский выступал против особого статуса для Донбасса, но при этом пообещал «информационную войну», первым шагом которой станет возобновление социальных выплат людям, которые живут в тех районах Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны официальному Киеву.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Виктор Медведчук
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