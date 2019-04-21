Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию

Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию». Об этом написал в своем Twitter глава политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук.
«Полный провал Порошенко на выборах — это ответ граждан Украины на его политику антироссийской истерии и пещерной русофобии, возведенной в ранг госполитики», — написал Медведчук в своем Twitter.
Ранее он заявил, что Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет мирно урегулировать ситуацию на Донбассе в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Экзитполы, по результатам опросов на 18:00 21 апреля, показали победу Владимира Зеленского на выборах — за него отдали свои голоса 73,2% пришедших на выборы, тогда как за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 25,3%.