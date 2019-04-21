Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию

Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию

Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию». Об этом написал в своем Twitter глава политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук.

«Полный провал Порошенко на выборах — это ответ граждан Украины на его политику антироссийской истерии и пещерной русофобии, возведенной в ранг госполитики», — написал Медведчук в своем Twitter.

Ранее он заявил, что Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет мирно урегулировать ситуацию на Донбассе в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.

Экзитполы, по результатам опросов на 18:00 21 апреля, показали победу Владимира Зеленского на выборах — за него отдали свои голоса 73,2% пришедших на выборы, тогда как за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 25,3%.

