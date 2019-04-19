Кремль назвал ненужной упомянутую Медведчуком сделку с Украиной

Будущему президенту Украины не нужны сделки с руководством России, Киеву необходимо выстраивать добрые отношения с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Никакие сделки с Путиным или с Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения», — сказал представитель Кремля. По словам Пескова, такие отношения должны строиться на основе взаимного доверия, сотрудничества и взаимодействия.

Накануне глава политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский в случае победы на выборах сможет вернуть Донбасс под контроль Украины в течение нескольких месяцев, получить дешевый газ и инвестиции от России. Для этого ему нужно заключить сделку с Москвой. Медведчук пояснил, что речь идет о восстановлении прагматичных экономических отношений — иначе экономическая жизнь Украины еще более ухудшится.