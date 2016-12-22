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«Коммерсантъ» рассказал о деталях «скорой» поставки Россией Сирии С-300
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«Коммерсантъ» рассказал о деталях «скорой» поставки Россией Сирии С-300
Война в Сирии, 06:45
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«Коммерсантъ» рассказал о деталях «скорой» поставки Россией Сирии С-300
Поставку комплексов С-300 Сирии Россия может начать в ближайшее время. Ее, по информации источников газеты, планируется осуществить безвозмездно, чтобы в короткие сроки на их основе создать эшелонированную систему сирийской ПВО
Комплексы С-300 (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Россия может начать поставку Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» уже в ближайшее время. Об этом со ссылкой на два военно-дипломатических источника сообщает газета «Коммерсантъ».

Вопрос о передаче армии Сирии этих комплексов, который, по словам собеседников издания, находился «преимущественно в политической плоскости», практически решен. Компоненты С-300 — в том числе, радиолокационные станции, транспортно-заряжающие машины, пункты управления и пусковые установки — в скором времени будут доставлены в арабскую республику либо самолетами военно-транспортной авиации, либо кораблями российского Военно-морского флота, говорят источники газеты.

С-300, как пояснил изданию собеседник в сфере Военно-технического сотрудничества (ВТС), российская сторона собирается передать Дамаску в рамках «оказания военно-технической помощи». По крайней мере, по данным источника «Коммерсанта», на закупку новых систем подобного типа «у сирийцев нет денег», а оформление кредита «в планы России не входит». В связи с этим наиболее вероятно, что в арабскую республику, как уточняет собеседник издания, будут направлены комплексы, которые уже были ​в употреблении вооруженных сил России. Именно они, как полагают военные, вместе с уже поступившими на вооружение в Сирии советскими системами С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса» составят основу эшелонированной сирийской ПВО, которая сможет прикрыть от возможных ударов Израиля и коалиции США не только Дамаск, но и несколько военных баз, на которых размещена сирийская авиация и находятся иранские военные инструкторы.

Лавров подтвердил планы России по поставкам в Сирию С-300
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При этом первое время, по информации газеты, в местах развертывания С-300 будут находиться российские военные советники: на обучение сирийских офицеров управлению комплексами подобного типа, по оценкам бывшего замглавкома ВВС России по Объединенной системе ПВО СНГ Айтеча Бижева, может уйти около трех месяцев.

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Изначально информация о готовности Москвы поставить Дамаску комплексы С-300 прозвучала от начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского. Об этом он заявил 14 апреля — в день, когда США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии удар.

Впоследствии подобные планы подтвердил и глава российского МИД Сергей Лавров. После этого, 20 апреля, совещание с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу провел российский президент Владимир Путин. Согласно официальному сообщению, на этих переговорах обсуждались «некоторые аспекты ситуации в Сирии». Остальных подробностей в Кремле не уточнили.

Однако прежде контракт на поставку четырех дивизионов зенитных ракетных компексов в варианте С-300ПМУ-2 Минобороны Сирии, как напоминает «Коммерсантъ», подписало с спецэкспортером российских вооружений «Рособоронэкспортом» еще в 2010 году. Но тогда реализации этого договора, по информации источников газеты, сначала помешала начавшаяся в 2011 году в Сирии гражданская война — заказчику были переданы только радиолокационные станции. Помимо этого поставку Москвы Дамаску С-300 активно критиковал Израиль. По мнению Тель-Авива, получив такое мощное оружие, сирийские военные смогут контролировать и его воздушное пространство. В итоге, как уточняет газета, по просьбе Тель-Авива контракт был аннулирован. Реакции Израиля на последние планы России поставить в Сирию С-300 пока не прозвучало.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: С-300 , Сирия
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