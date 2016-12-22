Лавров подтвердил планы России по поставкам в Сирию С-300

Москва может отправить в Сирию ракетные системы С-300 для «укрепления безопасности» региона, заявил Сергей Лавров. Ранее о такой возможности заявляли в Генштабе России сразу после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии

ЗРС С-300 (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть все необходимые шаги для укрепления безопасности Сирии после удара западной коалиции. Об этом Лавров сообщил в интервью телеканалу Би-би-си, полный текст интервью опубликован на сайте МИДа.

«Президент России Владимир Путин уже ответил на этот вопрос [о поставках С-300]. Он напомнил, что несколько лет назад по просьбе наших партнеров мы решили не поставлять комплекс С-300 в Сирию», — сказал Лавров. Сейчас Россия после «возмутительного акта агрессии» со стороны США, Франции и Великобритании намерена рассмотреть вариант поставок С-300, отметил министр.

Ранее о том, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны, заявил в субботу, 14 апреля, начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300», — также отмечал Рудской.

Заявление Генштаба прозвучало в день, когда США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии.