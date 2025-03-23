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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области ввели режим ЧС в районах падения дронов

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Военная операция на Украине
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах Ростовской области ввели режим ЧС на территории падения беспилотников в эти выходные для устранения последствий, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В ночь на 22 марта дрон врезался в 17-й этаж ЖК «Свобода» на улице Горсоветская в Пролетарском районе Ростова. Пострадали два человека, как сообщает Слюсарь, один остается в больнице. В доме повреждено 31 окно в 16 квартирах. «Тепловой контур временно закрыт. Специалисты провели оценку дома в месте разрушения стены — угрозы обрушения нет. К восстановлению стены и замене окон приступят завтра. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, в том числе выплаты получат двое раненых», — рассказал врио главы региона.

Режим ЧС там ввели 22 марта. 

Той же ночью обломки беспилотника упали на проезжую часть в центре Сальска. По словам Слюсаря, на месте падения на перекрестке улиц Ленина и Ворошилова образовалась воронка. Повреждены окна в магазине «Изумруд», художественном музее и одной из квартир дома № 10 по улице Ленина. Пострадавших среди жителей нет, заявил он.

До замены окон в поврежденных зданиях также закрыт тепловой контур, жителям пострадавшей квартиры окажут материальную помощь, а на восстановления музея средства выделят из резервного фонда.

Также режим ЧС ввели в районе мест падения дронов в ночь на 23 марта. Так, в двух домах в хуторе Каюкова Дячинского сельского поселения в Тарасовском районе взрывной волной выбило стекла, сообщил Слюсарь. Пострадавших нет, владельцам пострадавших домов пообещали помощь.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Ростовская область режим ЧС Юрий Слюсарь
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