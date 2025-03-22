В Сальске Ростовской области обломки дрона упали на улицу в центре города
В Сальске Ростовской области обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Речь идет об участке дороги на улице Ворошилова, 6 — это в центре города. В ближайших строениях выбиты окна, пострадавших нет, добавил губернатор.
В Ростове-на-Дону поздно вечером 21 марта из-за атаки дрона произошел взрыв в многоквартирном доме. Беспилотник врезался в здание на уровне 17 этажа. Травмы получили два человека, погибших нет. Еще одной женщине медицинская помощь понадобилась из-за стресса.
Помимо этого силы ПВО уничтожили дроны в Миллеровском и Шолоховском районах области. Атаку беспилотников в ночь на 22 марта отражают и в Воронежской области.
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