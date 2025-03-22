В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в зоне у поврежденного дроном дома

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС в зоне многоквартирного дома, поврежденного в результате взрыва после атаки украинского дрона 21 марта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города.

Накануне врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа многоквартирного дома по адресу: ул. Горсоветская, 49/1, в Пролетарском районе города.

Глава города Александр Скрябин сообщил утром 22 марта, что выехал на место происшествия. Он поручил оказать помощь жильцам дома.

Позже он провел внеочередное заседание КЧС по вопросу принятия мер по ликвидации последствий атаки БПЛА на дом. Было принято решение выделить деньги из бюджета на единовременную выплату гражданам и на проведение аварийно-восстановительных работ.

Слюсарь рассказал, что, по уточненным данным повреждения получили фасад здания и шесть квартир. При атаке дрона пострадали два человека, но погибших нет, уточнил Слюсарь. Эвакуация жителей дома не проводили, позже добавил губернатор.