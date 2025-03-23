Человек погиб при атаке дрона на автомобиль в Ростовской области
На трассе Морозовск-Цимлянск в Ростовской области из-за атаки дрона загорелся автомобиль, в машине погиб человек, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», — говорится в сообщении Слюсаря.
В ночь на 22 марта при атаке беспилотника в Ростове-на-Дону пострадали два человека.
Дрон взорвался на уровне 17-го этажа многоквартирного дома по улице Горсоветской, 49/1 в Пролетарском районе. Жертв нет.
Пострадавшие получили резаные раны, их состояние оценивалось как среднетяжелое. Еще одной жительнице дома потребовалась медицинская помощь из-за стресса, врачи оказали ее на месте.
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