Жертвой атаки дрона на машину в Ростовской области стал москвич
В сгоревшем в Ростовской области автомобиле, который ночью подвергся атаке украинского беспилотника, находился возвращавшийся домой москвич, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края», — написал он в своем телеграм-канале. Слюсарь также пообещал оказать семье погибшего материальную помощь.
Инцидент произошел на трассе Морозовск — Цимлянск, о нем Слюсарь сообщил в 4:14 мск. Тогда беспилотник атаковал машину, в результате чего автомобиль загорелся. На тот момент было известно о погибшем в авто человеке, но его личность тогда еще не установили.
Всего, по данным Минобороны, за ночь над Ростовской областью сбили 29 дронов.
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