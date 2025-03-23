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Военная операция на Украине ,  
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Жертвой атаки дрона на машину в Ростовской области стал москвич

Ростовский губернатор Слюсарь: в атакованной дроном машине погиб москвич
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram

В сгоревшем в Ростовской области автомобиле, который ночью подвергся атаке украинского беспилотника, находился возвращавшийся домой москвич, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края», — написал он в своем телеграм-канале. Слюсарь также пообещал оказать семье погибшего материальную помощь.

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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

Инцидент произошел на трассе Морозовск — Цимлянск, о нем Слюсарь сообщил в 4:14 мск. Тогда беспилотник атаковал машину, в результате чего автомобиль загорелся. На тот момент было известно о погибшем в авто человеке, но его личность тогда еще не установили.

Всего, по данным Минобороны, за ночь над Ростовской областью сбили 29 дронов.

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Ростовская область БПЛА погибший Юрий Слюсарь
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