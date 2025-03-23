Жертвой атаки дрона на машину в Ростовской области стал москвич

Фото: Yuri_Slusar / Telegram

В сгоревшем в Ростовской области автомобиле, который ночью подвергся атаке украинского беспилотника, находился возвращавшийся домой москвич, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края», — написал он в своем телеграм-канале. Слюсарь также пообещал оказать семье погибшего материальную помощь.

Инцидент произошел на трассе Морозовск — Цимлянск, о нем Слюсарь сообщил в 4:14 мск. Тогда беспилотник атаковал машину, в результате чего автомобиль загорелся. На тот момент было известно о погибшем в авто человеке, но его личность тогда еще не установили.

Всего, по данным Минобороны, за ночь над Ростовской областью сбили 29 дронов.