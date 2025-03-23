Минобороны заявило о контроле над селом Срибное в ДНР
Под российский контроль перешло село Срибное в ДНР, сообщило Минобороны.
Оно расположено примерно в 20 км южнее Покровска (Красноармейска). От села — около 10 км до границы с Днепропетровской областью.
22 марта подконтрольную Киеву часть Донбасса посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он снялся у бетонной стелы с надписью «Донецкая область», установленной у въезда в регион на границе с Днепропетровской областью, побывал в командном пункте тактической группы «Покровск» и заслушал доклад об обстановке на этом направлении.
В понедельник, 17 марта, военное ведомство заявило о контроле селом Степовое в Запорожской области вблизи Васильевки.
Материал дополняется
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов