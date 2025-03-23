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Политика ,  
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Минобороны заявило о контроле над селом Срибное в ДНР

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под российский контроль перешло село Срибное в ДНР, сообщило Минобороны.

Оно расположено примерно в 20 км южнее Покровска (Красноармейска). От села — около 10 км до границы с Днепропетровской областью.

22 марта подконтрольную Киеву часть Донбасса посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он снялся у бетонной стелы с надписью «Донецкая область», установленной у въезда в регион на границе с Днепропетровской областью, побывал в командном пункте тактической группы «Покровск» и заслушал доклад об обстановке на этом направлении.

Мэр Покровска обратился к Зеленскому с призывом «заключить мир»
Политика
Руслан Требушкин

В понедельник, 17 марта, военное ведомство заявило о контроле селом Степовое в Запорожской области вблизи Васильевки. 

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