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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Покровска обратился к Зеленскому с призывом «заключить мир»

Сюжет
Военная операция на Украине
Руслан Требушкин
Руслан Требушкин (Фото: pokrovsktrebushkin / Telegram)

Мэр города Покровска (другое название — Красноармейск, город находится на подконтрольной Киеву части ДНР) Руслан Требушкин опубликовал в своей социальной сети в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской организации) видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю третьей годовщины начала военной операции на Украине.

«Владимир Александрович, жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить», — сказал Требушкин.

По его словам, в этом городе и соседнем Мирнограде прервана централизованная подача воды, а также отключено отопление.

Обращение чиновника прокомментировала военная администрация этого города, отметив, что во время военного положения мэр «находится в официальном простое», а руководит населенным пунктом глава военной администрации. В заявлении отмечается, что руководство военной администрации «делает все возможное для приближения победы и поддерживает президента и правительство Украины в стремлении скорейшего мира».

«Мы не имеем права идти на уступки перед безответственными политическими внушениями, быть малодушными и лелеять уныние», — добавили в военной администрации.

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Фото:РИА Новости

Покровск располагается в нескольких километрах от линии фронта. Город является одним из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск с сортировкой и депо. Через город пролегает Европейский маршрут E50 континентального значения, к нему подключены развязками сразу нескольких других автотрасс, важнейшими из которых являются дорога ТО-504, соединяющая Е50 с автотрассой Н-20 на Славянск, и дорога ТО-515, которая соединяет Е50 с автотрассой Н15 на Курахово. Дорога ТО-406 ведет в сторону Запорожья. Население города составляет 379,5 тыс. чел.

12 февраля Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, а шесть дней спустя в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры российской и американской делегаций, где в том числе обсуждался конфликт. При этом Украина на встрече не была представлена. Президент страны Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не станет признавать какие-либо договоренности об Украине, достигнутые по итогам этой встречи. Трамп после этого заявил, что Зеленский в течение трех лет проводил встречи с момента начала полномасштабных боев в феврале 2022 года и «до сих пор не смог положить конец конфликту».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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