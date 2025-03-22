Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в подконтрольную Киеву часть Донбасса. Он снялся у бетонной стелы с надписью «Донецкая область», установленной у въезда в регион на границе с Днепропетровской областью, следует из видео, опубликованного в телеграм-канале украинского лидера.
«Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Почет всем павшим героям. Благодарю всех, кто помогает Украине и поддерживает нас», — написал Зеленский в телеграм-канале.
Президент также сообщил, что побывал в командном пункте тактической группы «Покровск» и встретился с командирами «Линии дронов», «которая объединила лучшие беспилотные подразделения ВСУ». Там ему доложили об обороне покровского направления и оперативной обстановке. Кроме того, он заслушал доклад 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка.
В ноябре украинский президент приезжал в Покровск (Красноармейск; важнейший узел снабжения украинской армии в Донбассе). «Напряженное направление», — заявил Зеленский. В декабре главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что бои на покровском направлении «носят исключительно жесткий характер».
Зеленский посещал Донбасс и в апреле прошлого года. Тогда украинский лидер навестил военных, проходящих лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, заслушал ряд докладов и проверил строительство фортификаций. Кроме того, он приехал в один из командных пунктов 41-й отдельной механизированной бригады, обороняющей Часов Яр.
Минобороны России регулярно отчитывается о взятии населенных пунктов в ДНР. В марте под контроль российских военных, в частности, перешли села Новомарково и Днепроэнергия, поселок Горький и др.
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