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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Донбасса

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский снялся у стелы с надписью «Донецкая область» на границе с Днепропетровской областью, побывал в командном пункте тактической группы «Покровск» и заслушал доклад об обстановке на покровском направлении
Владимир Зеленский (справа)
Владимир Зеленский (справа) (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в подконтрольную Киеву часть Донбасса. Он снялся у бетонной стелы с надписью «Донецкая область», установленной у въезда в регион на границе с Днепропетровской областью, следует из видео, опубликованного в телеграм-канале украинского лидера.

«Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Почет всем павшим героям. Благодарю всех, кто помогает Украине и поддерживает нас», — написал Зеленский в телеграм-канале.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Президент также сообщил, что побывал в командном пункте тактической группы «Покровск» и встретился с командирами «Линии дронов», «которая объединила лучшие беспилотные подразделения ВСУ». Там ему доложили об обороне покровского направления и оперативной обстановке. Кроме того, он заслушал доклад 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка.

В ноябре украинский президент приезжал в Покровск (Красноармейск; важнейший узел снабжения украинской армии в Донбассе). «Напряженное направление», — заявил Зеленский. В декабре главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что бои на покровском направлении «носят исключительно жесткий характер».

Зеленский посещал Донбасс и в апреле прошлого года. Тогда украинский лидер навестил военных, проходящих лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, заслушал ряд докладов и проверил строительство фортификаций. Кроме того, он приехал в один из командных пунктов 41-й отдельной механизированной бригады, обороняющей Часов Яр.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии населенных пунктов в ДНР. В марте под контроль российских военных, в частности, перешли села Новомарково и Днепроэнергия, поселок Горький и др.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Донбасс Покровск
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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