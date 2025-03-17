Минобороны сообщило о взятии под контроль села в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области, сообщило Минобороны.
Этот населенный пункт находится к северу от Пятихаток. Бои за него шли во время украинского контрнаступления в июне 2023 года. В результате подразделениям ВСУ тогда удалось незначительно продвинуться на юг.
Степовое было занято подразделениями группировки «Днепр». Также на этом направлении были нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области.
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